“Barbara Monti, candidata capolista di Progetto Ravenna, propone un incremento del 30% del budget che il Comune destina alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi; crede nella necessità di contrastare il carovita e nell’importanza di piantare più alberi e aumentare gli spazi verdi. Fra il trasporto pubblico locale e i percorsi per lavoratori e studenti.

«Mi presento, sono Barbara Monti, lavoro all’ufficio personale e faccio parte del cda di Acmar; sono consigliera territoriale area centro urbano, ho una laurea in Economia all’università Bocconi di Milano; sono sposata con due figlie, amo lo sport e ho una vera passione per il Liscio e per le tradizioni romagnole, dal ballo al dialetto. Per me “Progetto Ravenna” non è solo un programma, è una promessa. Una promessa di trasformare la nostra città in un luogo dove la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma una realtà quotidiana. Un luogo dove ogni cittadino si sente ascoltato, rispettato e parte integrante di una comunità viva e dinamica. Ravenna si trova oggi di fronte a una sfida cruciale: costruire un futuro che non solo preservi la sua bellezza, ma che la renda anche un esempio di sostenibilità e innovazione. Con il cuore e la mente, sostenendo il candidato sindaco del centrosinistra Alessandro Barattoni, propongo di abbracciare un cambiamento per la nostra comunità».

Strade

Affrontare le problematiche che i cittadini vivono quotidianamente, significa partire dalla cura del territorio. «Penso a un incremento del 30% del budget per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi e a un impegno concreto per garantire la sicurezza e il decoro della nostra città. Va implementato il programma di manutenzione regolare e sistematica delle strade, utilizzando materiali ecocompatibili e tecnologie innovative per prolungare la durata delle infrastrutture».

Verde pubblico

«Piantare alberi, creare giardini pubblici e spazi verdi accessibili, coinvolgendo le scuole e le associazioni locali sono solo alcune delle iniziative che intendo avviare. Investire nel verde e nella biodiversità significa investire nel futuro dei nostri figli».

Mobilità

Alessandro Barattoni ha proposto di rendere gratuite alcune linee strategiche di trasporto pubblico per lavoratori e studenti. «I servizi di trasporto pubblico vanno potenziati, assicurando percorsi che facilitino l’accesso a scuole e luoghi di lavoro. È necessario introdurre zone a traffico limitato e migliorare la qualità dei carburanti. E ancora, dobbiamo assicurare vicinanza alle imprese che investono nella sostenibilità».

Contrasto al carovita, «Occorre sviluppare politiche per il sostegno delle famiglie a basso reddito, come agevolazioni fiscali e sussidi. Incentivare l’agricoltura di prossimità, i mercati locali e i mercati della terra».

Un Comune che Ascolta e Risponde, Barbara Monti crede in un’amministrazione che sia un punto di riferimento per tutti, e ritiene che i Consigli Territoriali vadano valorizzati al meglio. «Voglio aprire un dialogo costante con i cittadini, utilizzando anche piattaforme digitali per raccogliere suggerimenti e segnalazioni».

Insieme, con la passione che mi contraddistingue, possiamo fare la differenza. Scegliamo di investire nel nostro futuro. Ascolto, Azione, Risultato: per una città più verde, più giusta e più sostenibile.”