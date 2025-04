Nel solco della progettualità sperimentata negli ultimi anni insieme ad AiCC, il Museo Carlo Zauli propone il progetto Le ceramiche del Nord Ovest, un workshop triangolare introdotto da Matteo Zauli e Christiana Fissore, impreziosito dalle testimonianze di artisti di grande spessore poetico e tecnico, quali Sandra Baruzzi e Gabriele Resmini e rivolto a giovani ceramisti ed artisti interessati alla ceramica provenienti dai territori delle quattro città della Baia della Ceramica, di Castellamonte e di Mondovì, che avranno poi la possibilità di presentare i propri lavori, oltre che a Mondovì, a Faenza durante la prossima edizione di Made in Italy.

La creazione di uno o più stilemi, forme, decorazioni di sintesi tra le molte identità cittadine in gioco sarà l’obbiettivo formale del workshop, il cui vero scopo è quello di stimolare un lavoro comune di riflessione e azione artistica su identità storica e contemporanea, focalizzando pratiche che possano arricchire la ricerca di ogni artista, designer o artigiano presente al laboratorio.

“Come sempre, dunque, il progetto di Museo Carlo Zauli ed AiCC vuole creare momenti formativi e fornire nuovi strumenti di conoscenza e nuovi contatti professionali, ampliando il percorso di sperimentazione ceramica che contraddistingue, fin dagli esordi, il Museo stesso. Il Museo e Carlo Zauli, infatti, hanno sempre creduto nella forza generativa dell’incontro; l’incontro tra diverse forme di saperi, di tecniche, di personalità ceramiche e l’incontro tra ceramica e un più ampio contesto, legato alle arti contemporanee.”

A chi si rivolge il workshop?

A studenti, ceramisti, scultori e designer di ogni età, con particolare attenzioni ai giovani, che abbiano voglia di mettere in gioco i propri saperi tecnici e culturali in una pratica sperimentale praticata con successo da quasi 10 anni, che inquadra il fare ceramico in un più complesso e coinvolgente processo di consapevolezza estetica e culturale, nella quale – come nell’arte contemporanea – l’esperienza, il punto di vista e la sensibilità personale sono tenute in massima considerazione.

Come si svolgerà?

Il workshop si svolgerà nell’arco di tre giorni (dal giovedì al sabato) presso il Museo della Ceramica di Mondovì, Piazza Maggiore 1 Mondovì (CN), seguendo la seguente struttura:

Giovedì 10 aprile,

ore 10.00 Presentazione del corso / Saluti istituzionali della città di Mondovì: Assessore alla Cultura Francesca Botto e Presidente del Museo della Ceramica, Corrado Tedeschi

Presentazione del corso (Matteo Zauli)

Presentazione del corso / Introduzione a cura di Christiana Fissore e Matteo Zauli

ore 11.30 Introduzione teorica con esempi delle esperienze già vissute (Matteo Zauli, Sandra Baruzzi, Castellamonte e Gabriele Resmini, Baia della Ceramica)

Presentazione dei partecipanti

ore 14.00 Elaborazione grafica di un lavoro di sintesi individuale

Traduzione ceramica del progetto (decorazione su biscotto prodotto da Besio 1842 o foggiatura di una forma)

Venerdì 11 aprile,

ore 10.00 – 18.00 Traduzione ceramica del progetto (decorazione su biscotto prodotto da Besio 1842 o foggiatura di una forma)

Discussione.

Sabato 12 aprile,

ore 10.00 – 13,00 Traduzione ceramica del progetto (decorazione su biscotto prodotto da Besio 1842 o foggiatura di una forma)

ore 16.00 Presentazione al pubblico del modello incompiuto

6 – 7 settembre 2025 Presentazione dei lavori finiti a Faenza durante Made in Italy 2025

Modalità di partecipazione. La partecipazione al workshop è gratuita ed è riservata a studenti ed artisti operanti nelle Città della Ceramica succitate o invitati da esse. Tutti i partecipanti potranno usufruire, oltre alla gratuità della partecipazione, anche ad un trattamento di ospitalità a tariffe agevolate.