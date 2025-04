L’associazione Alzheimer Ravenna festeggia con orgoglio i suoi 30 anni di attività. Nata il 3 aprile 1995 dall’iniziativa di un gruppo di familiari che sentivano il bisogno di sostegno reciproco nell’affrontare la malattia, l’associazione è oggi una realtà consolidata e un punto di riferimento per il territorio.

“Quella di Alzheimer Ravenna – dichiara la presidente Barbara Barzanti – è una storia di impegno, condivisione e crescita, che affonda le radici nella solidarietà e nel volontariato. Fin dai primi anni, l’associazione si è dedicata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla malattia di Alzheimer e le altre demenze, promuovendo iniziative rivolte a rompere il muro della solitudine e dell’isolamento delle famiglie colpite dalla malattia. Dai primi incontri informali tra familiari, alla partecipazione a progetti innovativi come la creazione delle Palestre della Mente, Alzheimer Ravenna ha saputo evolversi nel tempo, collaborando attivamente con le istituzioni locali, e creando una stretta sinergia con l’Ausl della Romagna e altre realtà del territorio”.

Grazie al contributo di volontari, caregiver e familiari, sono stati attivati percorsi di psicoeducazione, gruppi di sostegno e attività di stimolazione cognitiva, fornendo un supporto essenziale sia ai malati che ai loro cari. E’ consolidata la collaborazione diretta con il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) dell’Ausl della Romagna, con personale medico, sociale, infermieristico e psicologico necessario per realizzare percorsi di diagnosi e trattamenti clinici personalizzati, ma anche di supporto alle famiglie. Oltre alle Palestre della Mente, sono attivi progetti come incontri di stimolazione-riattivazione cognitiva al parco, momenti di relax in spiaggia, incontri guidati al museo Classis (progetto Alzheimer al museo), interventi di Arteterapia, Musicoterapia e Danzaterapia, laboratori di cucina creativa, gruppi di yoga e mindfulness, corsi di allenamento cognitivo e pratica assistenziale.

In occasione del trentennale, l’associazione ha realizzato un video che raccoglie testimonianze di familiari, caregiver, volontari, medici e psicologi. Esperienze personali toccanti, contributi scientifici che uniscono dedizione e grande senso di condivisione raccontando una storia di crescita collettiva. Il video è stato mostrato in occasione del pranzo avvenuto ieri al Museo Classis, un momento conviviale che ha visto la partecipazione di tanti amici e rappresentanti delle istituzioni. “ Oggi – conclude Barzanti – dopo tre decenni di impegno, l’Associazione guarda al futuro con la stessa determinazione che l’ha contraddistinta fin dalla sua nascita. La celebrazione del trentennale non sarà solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per rinnovare l’impegno nella costruzione di una comunità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone affette da demenza e delle loro famiglie”.

In Piazza del Popolo, fino al 15 aprile, sono state allestite due vetrine nel Private Banking della Cassa di Risparmio che raccontano la storia dell’Associazione.

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione Alzheimer Ravenna ai seguenti recapiti:

segreteria@alzheimer-ravenna.it

Segreteria Tel. 327 074 1786