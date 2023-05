A seguito della attuale inagibilità delle strutture sanitarie nei comuni di Solarolo e Sant’Agata sul Santerno, la Colonna Regionale ha messo a disposizione due punti mobili, Pass (Posto Assistenza Socio Sanitaria) per fornire assistenza sanitaria di base alle comunità colpite.

Il Pass di Solarolo, ubicato nel Piazzale Caduti di Fianco al Comune è aperto dalle 8 alle 14 con copertura infermieristica, e con copertura medica negli orari di ricevimento dei medici di famiglia .

Il Pass di Sant’Agata sul Santerno è collocato nella Piazza del Comune è aperto dalle 8 alle 20, con copertura sia infermieristica che medica.

Contestualmente i vigili del fuoco e gli uffici tecnici dell’AUSL e dei Comuni lavorano incessantemente per ripristinare l’agibilità delle strutture Sanitarie e Sociali di base.

Invitiamo la popolazione delle comunità di Solarolo, Sant’Agata sul Santerno e delle zone circostanti a fare uso dei PASS e contestualmente a contattare il proprio medico di base ed i servizi territoriali per ricevere informazioni rispetto al ritorno alla normalità dei servizi stessi.

Infine si richiama l’importanza del vademecum predisposto dal Dipartimento di Sanità pubblica sulle misure precauzionali da adottare in particolare dove l’acqua non è ancora defluita, pur ribadendo che ad oggi non ci sono allarmi sanitari, né pericoli per la salute e che le indicazioni fornite hanno l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei cittadini sull’utilizzo di norme igieniche corrette a scopo puramente preventivo.