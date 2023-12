Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha preso parte al tradizionale brindisi di auguri di Legacoop Romagna, significativo e atteso momento di incontro che si è svolto questa mattina nel palazzo della Cooperazione di via Faentina 106, in una viva atmosfera di cordialità e condivisione.

Erano presenti numerosi attori e protagonisti del movimento cooperativo, tra cui il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna Paolo Lucchi, il presidente della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna Lorenzo Cottignoli, l’amministratrice delegata di Federcoop Romagna, Elena Zannoni, la vicepresidente di Legacoop Romagna, Romina Maresi, e l’ex presidente di Legacoop, Mario Mazzotti.

Il Sindaco ha espresso il suo apprezzamento per il contributo vitale che la cooperazione offre allo sviluppo economico e sociale della città e della provincia di Ravenna, sottolineando l’importanza dei valori cooperativi per la crescita del territorio.

Il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, ha ricordato le difficili sfide sostenute in questi anni, dalla pandemia all’alluvione, che non hanno mai fatto venire però meno lo spirito solidaristico della cooperazione. Dopo la crisi climatica di maggio le cooperative sono state pronte a intervenire in forze a tutti i livelli, dal sacrificio dei braccianti fino alla raccolta di fondi che ha portato tutto il movimento a contribuire con quasi 6 milioni di risorse alla ripartenza del territorio. «Nonostante le difficoltà — ha ribadito Lucchi — sette cooperative su dieci pensano che la Romagna stia facendo grandi passi in avanti in termini di modernizzazione, è un segnale di innovazione e speranza da cui dobbiamo partire per progettare lo sviluppo futuro».