“A nome di tutta la comunità ravennate desidero dare il benvenuto – dichiara il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale – al dottor Castrese De Rosa, nuovo prefetto di Ravenna.

I prossimi anni ci vedranno alle prese con nuovi impegni e sfide che non potranno prescindere dal complesso e difficile momento storico che stiamo vivendo. Per questo sarà fondamentale mantenere ben salda quella condivisione di forze e intenti e collaborazione tra enti locali e Istituzioni dello Stato necessaria a garantire ogni giorno sicurezza e stabilità per i cittadini e le cittadine.

Al dottor De Rosa faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, certo di poter contare su un interlocutore attento e di altissimo livello.

Colgo anche l’occasione per ringraziare sentitamente la dottoressa Francesca Montesi, vice prefetto vicario per la sua reggenza in sede vacante dell’ultimo periodo che ha assicurato una guida autorevole alla Prefettura”.