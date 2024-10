Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza e segretario regionale del movimento giovanile, interviene con una nota nel merito della iniziativa per ricordare Norma Cossetto: “Abbiamo oggi ricordato la tragedia di Norma Cossetto, martire Italiana vittima della tragedia della foibe. Una delle pagine più tristi della Storia Italiana, che in molti, purtroppo ancora oggi, cercano non solo di minimizzare ma negare. Su tutti ANPI.

Ecco perché il nostro striscione recita: PARLATE DI NORMA COSSETTO. Se ne parli diffusamente soprattutto nelle scuole.

Anche in questi mesi così difficili per la nostra terra, non deve mancare il nostro impegno per opere di testimonianza come quelle di oggi.

Lo avevamo richiesto mesi fa, lo richiediamo ora. Tempo fa una proposta del gruppo consiliare del Partito Democratico a Faenza fu quella di aumentare la presenza femminile nelle intitolazioni delle strade.

Ecco, come Popolo della Famiglia rinnoviamo la nostra richiesta: una strada per Norma Cossetto.”