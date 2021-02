Il Teatro Alighieri si veste di nuova luce lunedì 22 febbraio, alle 19: il progetto curato e realizzato da Quick Lighting, che ora abbraccia anche i lati su Piazza Garibaldi e Piazzetta Einaudi, sarà svelato per la prima volta nella sua interezza nella serata che vedrà grandi e piccoli teatri italiani accendere le proprie luci e lanciare un appello per lo spettacolo dal vivo. A distanza di un anno dal primo provvedimento per il contenimento della pandemia che ha imposto la chiusura dei luoghi di spettacolo nelle principali regioni del Nord, restrizione poi estesa rapidamente a tutto il territorio nazionale, i teatri di Ravenna partecipano infatti all’iniziativa Facciamo luce sul teatro! di U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo).

In attesa che sia possibile riaprire le porte al pubblico, anche l’Alighieri si illumina di un messaggio di speranza: ogni sera la facciata impreziosita dall’intervento di Quick Lighting e inaugurata a dicembre mette in risalto l’edificio cuore culturale di Ravenna; dopo lunedì, quando il Teatro risplenderà tutta la notte, il progetto illuminotecnico completo – basato su un meticoloso studio dell’edificio per rispettarne l’integrità del disegno architettonico e sottolinearne la monumentalità – diventerà il segno distintivo dell’Alighieri nelle serate di spettacolo.