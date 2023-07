E’ stato consegnato, nella splendida cornice del “Da Vinci” di Cesenatico il premio “Master of shipping” a Loris Savini. Il riconoscimento, deciso all’unanimità dal Propeller Club Port of Ravenna, è destinato a coloro che si sono particolarmente distinti nella propria attività professionale nel Porto di Ravenna. Loris Savini “Nato a Ravenna, si laurea in Chimica Industriale presso l’Università di Bologna e si iscrive all’Ordine dei Chimici di Ravenna e Bologna. Dopo un lungo periodo di incarichi in Eni anche come Responsabile dei laboratori chimici e di Responsabile produzione gomme e plastica, intraprende l’attività libero professionale in qualità di perito. Viene poi iscritto all’Albo dei Chimici di Porto istituito presso la Capitaneria di Porto di Ravenna ed è tuttora il coordinatore del Servizio Chimico di Porto della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna e dell’Autorità di sistema portuale di Ravenna. Iscritto nel ruolo dei Periti ed Esperti della locale Camera di Commercio e all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Ravenna; abilitato dal Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione civile a svolgere corsi di abilitazione per conducenti di mezzi per trasporto merci pericolose e Consulente per il trasporto delle merci pericolose (ADR). Tecnico altamente specializzato, in grado di garantire con competenza le condizioni di sicurezza delle navi, ha sempre mantenuto un elevatissimo livello di professionalità ed indipendenza, garantendo l’apporto costante a tavoli e comitati tecnici e nelle situazioni di emergenza. Un vero grandissimo Maestro della Chimica di Porto”.