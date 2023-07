Tragedia all’alba tre ciclisti che percorrevano la via Trieste in direzione Marina di Ravenna sono stati urtati da un furgone anch’esso diretto a Marina di Ravenna, nell’impatto i tre ciclisti sono stati scaraventati sull’asfalto ed uno di loro un 39enne soccorso dal 118 e poi deceduto nel trasporto all’ospedale. Ferite lievi per gli altri due ciclisti. Sul posto la Polizia Locale.