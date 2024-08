Inaugurata Argillà: Faenza si candida a Città Creativa Unesco

Inaugurata ufficialmente Argillà Italia. Con il taglio del nastro di fronte al Museo Internazionale delle Ceramiche, organizzatore dell’evento, il grande festival della ceramica 2024 prende il via. Grande l’attesa per quella che di fatto è la prima edizione che torna alla normalità dopo la pandemia, coinvolgendo artisti di tutto il mondo. Sono oltre 200 i ceramisti che in questi giorni saranno impegnati a Faenza, per confrontarsi e presentare la ceramica fra arte, artigianato e design. Più di 90 gli eventi in programma, fra mostre, incontri, laboratori, cotture, esibizioni aperti al pubblico, dedicati anche ai bambini. E in piazza della Libertà, davanti al duomo, il Mondial Tornianti.

Conclusa Argillà, Faenza avvierà il percorso per candidarsi a Città Creativa Unesco. Sono 350 le città, nel mondo, che compongono questa rete di cooperazione. 14 le città italiane.