E’ morto Massimo Bucci, noto imprenditore faentino

Nato a Faenza il 20 agosto 1951, Massimo Bucci, Cavaliere del Lavoro dal 2016, è morto oggi, giovedì 3 aprile dopo una lunga malattia. Il suo nome è legato in maniera indissolubile con la città di Faenza e con il mondo del lavoro e della crescita della città.

Guidava il gruppo Bucci e fra le tante cariche che ha assunto negli anni oltre all’indimenticata storia dell’industria di famiglia CISA, leader mondiale del comparto dei sistemi di sicurezza, è stato Presidente di Confindustria Emilia-Romagna e recentemente presidente dall’ISIA di Faenza, istituzione di alta formazione nel campo del design.

Guidava il gruppo Bucci assieme al fratello Stefano dal 1985 dopo la morte del padre Roberto (che fra le tante cose progettò il polmone verde di Faenza, il parco Bucci) poi nel 2021 acquisisce interamente la maggioranza del gruppo con la Massimo Bucci Spa. Il gruppo in poco tempo si espande dalla storica presenza in Brasile e Cina alla Korea, India e Gran Bretagna.

Il Gruppo è presente in 13 paesi al mondo con proprie aziende, oltre alla capofila italiana.

Le aziende del gruppo si sono sempre dimostrate all’altezza del cambiamento industriale e hanno fatto della ricerca e sviluppo la loro mission principale. Il gruppo è presente dalla produzione di componenti in carbonio, all’automazione, all’assemblaggio e alla progettazione industriale. Il fatturato supera i 230 milioni di euro e cuba circa 1400 dipendenti oltre ad un indotto notevole nei paesi principali dove ha sede.

Massimo Bucci da sempre ha collaborato con istituti di ricerca ed università. L’onorificenza dal Presidente Mattarella di Cavaliere del Lavoro è stata assegnata riconoscendo le grandi qualità nel coniugare innovazione e spirito imprenditoriale.

Nel territorio Massimo Bucci ha valorizzato la cultura e la passione innata per il mondo rionale.