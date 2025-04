Si sono svolti a Piacenza i Campionati Italiani a Squadre alle 6 armi della Categoria Assoluti dove il Circolo Ravennate della Spada era rappresentato per la spada maschile nel campionato di serie B1. In pedana il quartetto composto da Francesco Delfino, Riccardo Gennaro, Matteo Lontani e Manuele Merendi dopo aver terminato la fase a gironi forte di 2 vittorie su 3 assalti, ha portato la squadra ravennate nella parte alta della classifica provvisoria.

Negli assalti ad eliminazione diretta gli spadisti giallorossi hanno dapprima battuto gli atleti della Propatria 1883 Milano, superandoli per 45/33; in seguito la squadra Emiliana PentaModena, testa di serie numero 3 della competizione li ha purtroppo battuti impedendo la scalata dei ravennati alla serie A2 per il prossimo anno.

Migliori fortune a Brescia dove è andato in scena L’International Fencing Challenge, evento dedicato agli atleti delle Categorie U14. Sulle pedane bresciane si sono presentati con i colori del Circolo gli spadisti Filippo Zuffi e Maicol Consiglio. Ottime prestazioni per entrambi nella fase a gironi, ma negli assalti di eliminazione diretta Maicol confermava la 22^ posizione, mentre Filippo è riuscito a continuare la scalata del tabellone fino all’assalto di semifinale dove, per una sola stoccata, non ha raggiunto la finale per il primo posto conquistando tuttavia uno splendido bronzo.