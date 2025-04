“Animali Paralleli” al Museo Malmerendi di Faenza

Il Museo Civico di Scienze Naturali Malmerendi di Faenza ospita, da sabato 5 aprile, la mostra “Animali Paralleli”, un’esposizione che esplora il rapporto tra natura e cultura attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea.

La mostra è stata allestita presso la sede del museo in via Medaglie d’oro 51, e presenta opere di Alessandra Bonoli, Carmine Calvanese, Sergio Monari, Gianni Pedullà, Maximo Pellegrinetti, Leonardo Santoli e Irene Zangheri. Questi artisti hanno intrapreso un dialogo aperto e originale con gli animali conservati nelle collezioni del museo, ed hanno creato, opere che reinventano le forme animali in contesti espositivi inediti.