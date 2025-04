“I recenti casi di femminicidio che si sono verificati – dichiara Daniele Perini, capolista di Ama Ravenna candidata alle prossime elezioni comunali- mi impongono una riflessione sui servizi sociali e sul ruolo che anche questi possono avere sia nell’affrontare più efficacemente che a prevenire questo tragico fenomeno e, più in generale, le emergenze derivanti dalla fragilità del tessuto sociale. Servono risposte urgenti ed adeguate anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. Gli strumenti normativi ci sono: il piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-23 ha previsto infatti l’istituzione del Servizio di Pronto Intervento Sociale, SPIS, che sta prendendo vita in alcune regioni e Comuni (Regione Toscana, Regione Veneto e i Comuni di Venezia, Bologna, Cremona, Perugia, Roma, Napoli e Bari).

Come lista civica “Ama Ravenna” ci faremo promotori di istituire anche a Ravenna questo servizio che, come avviene col Pronto Soccorso sanitario, si farà carico di 24h/24 per 365 giorni l’anno di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono in modo repentino producendo bisogni non differibili in forma acuta e grave. Naturalmente lo Spis dovrà avvalersi della rete integrata con tutti i servizi territoriali: Servizi sociali; Servizi sanitari (ospedali, CSM, SERT); – Forze dell’ordine; – Enti del Terzo settore (strutture di accoglienza, ecc.); – Centri Antiviolenza così da ottimizzare le risposte.

Una prassi, questa, già ampiamente e da tempo invocata nella gestione complessiva dei Servizi Sociali poiché consentirebbe ai cittadini che vivono situazioni in cui è necessaria l’assistenza degli enti, di avere maggiore trasparenza e sostegno nella loro quotidianità. Noi di Ama Ravenna, ci batteremo per questo, sempre al fianco di chi ha bisogno”.