Per celebrare il 50° anniversario del Brisighello, punta di diamante della propria produzione olearia, CAB Terra di Brisighella, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, organizza un convegno nazionale dal titolo “L’olivicoltura e l’olio di Brisighella: dal passato al futuro”. L’evento si terrà sabato 5 aprile dalle ore 9,30 presso il Refettorio del Convento dell’Osservanza di Brisighella, in Via Fratelli Cardinali Cicognani 37.

Il convegno sarà occasione per raccontare la storia del Brisighello, gli sviluppi agronomici e tecnologici che lo hanno accompagnato e le prospettive future dell’olivicoltura. Un incontro a cui seguirà, per i presenti, una visita tecnica per conoscere da vicino le strutture e i prodotti Terra di Brisighella.

Sergio Spada, Presidente della Cooperativa Agricola Brisighellese – Terra di Brisighella, dichiara: “Il 50° anniversario dell’ Olio Brisighella DOP Brisighello non è solo un momento per celebrare la storia della produzione olivicola nelle nostre colline, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza di preservare le tradizioni mentre si abbracciano le novità.

Ripercorrere la storia di questa nostra Bandiera significa rivivere la storia dello sviluppo agronomico e tecnologico degli ultimi 50 anni dell’olivicoltura e della produzione olearia, che a Brisighella ha radici millenarie. La Cooperativa, nell’intento di ottenere un prodotto altamente pregiato e dalle qualità indiscusse, ha da sempre impiegato le migliori tecnologie disponibili e collaborato con Università e istituzioni per ricerche svolte sui campi e in frantoio.

I relatori – tra cui tecnici, accademici e ricercatori – che interverranno al convegno testimonieranno l’immutata attenzione e la continua ricerca svolte dalla Cooperativa nei decenni. Un impegno che oggi le consente di poter aggiungere, orgogliosamente e a pieno titolo, il claim di garanzia delle qualità salutari sulla bottiglia celebrativa del Brisighello 50°, ideata per l’anniversario. Raggiunto questo importante traguardo, celebriamo cinquant’anni di passione, qualità e autenticità, lavorando per un futuro altrettanto proficuo”.

L’evento, aperto a tutti, si aprirà con i saluti di Sergio Spada, Presidente della Cooperativa Agricola Brisighellese – Terra di Brisighella. La giornata, moderata dal giornalista Daniele De Leo, vedrà alternarsi ospiti e temi di livello. Saranno presenti: Franco Spada, Presidente Onorario e fondatore del Consorzio Brisighella D.O.P. oltre che storico presidente e tecnico della Cooperativa; Andrea Celli, Tecnico Olivicolo di Consorzi Agrari d’Italia; Eddo Rugini, Vicepresidente dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio di Spoleto; Agnese Taticchi, Professoressa del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università̀ degli Studi di Perugia; Tullia Gallina Toschi, Professoressa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna; Paolo Viozzi, medico di Brisighella; Riccardo Gucci, Presidente dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio di Spoleto.