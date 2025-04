“L’Emilia-Romagna e il Paese perdono uno degli imprenditori più importanti e innovatori, sempre attento al rapporto col territorio e la comunità attraverso il sostegno a cultura, formazione, sviluppo sostenibile, con le persone al centro”. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini, ricordano Massimo Bucci, patron del Gruppo Bucci Industries di Faenza, già presidente dell’Associazione Industriali di Ravenna e, successivamente, di Confindustria Emilia-Romagna, oltre a essere stato membro del Consiglio direttivo di Confindustria nazionale.

“Oltre alla sua attività imprenditoriale- proseguono- è sempre stato in prima fila nella società romagnola, assumendo generosamente, ad esempio, la presidenza dell’ISIA di Faenza, o il suo ruolo in Romagna Tech. E nel 2016 è stato nominato Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, proprio per le sue capacità nel tenere insieme innovazione e spirito imprenditoriale. A nome di tutta la Giunta e dell’intera comunità regionale- concludono de Pascale e Rontini- esprimiamo il più sentito cordoglio alla famiglia e ai suoi cari e la vicinanza alla città di Faenza”.