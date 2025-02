Come suonare due batterie sul palco della band più geniale e imprevedibile d’Italia senza pestarsi i piedi? Ce lo spiegheranno Paolo Rubboli e Riccardo Marchese, il duo batteristico che ha accompagnato la storica band nel suo ultimo Tour, con la loro “prima” Masterclass in cui racconterano l’incredibile esperienza vissuta, sia dal punto di vista umano che da quello musicale.

“Siamo felicissimi di ospitare la “prima assoluta” di questa Masterclass – dichiara Eleonora Casadio, Presidente di Officina della Musica – “annoverare tra i nostri docenti un musicista straordinario come Paolo, è un grande orgoglio per noi e per la città tutta. È inoltre, personalmente, una grande emozione essere testimoni del suo percorso artistico e umano e siamo pronti a “ospitarlo”, insieme al suo collega Riccardo, per ascoltare il loro vissuto nel Tour di una band leggendaria come Elio e le Storie Tese!”.