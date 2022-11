Presso il ristorante Al Pirata di Cervia è stata consegnata al Sindaco Massimo Medri la targa dantesca per Cervia, nata dall’accordo del Past President Alessandro Paladino e dalla Past President Alessandra Maltoni per una positiva collaborazione tra i lions dei Club Cervia Cesanatico Host e Milano Marittima 100. Alla cerimonia erano presenti: il Presidente di zona Roberto Sintucci, il Presidente del lions Club Milano Marittima 100 Salvatore Trigona e soci. Per i Lions promotori di solidarietà e benessere, la poesia e la sua comunicazione sono un utile strumento sociale che mette l’arte terapia al centro di una riflessione collettiva per la salute dell’uomo.

A tale fine è stato ospite il mosaicista Prof Valentino Montanari direttore del Sisam di Marina Romea che ha esposto al Sindaco e ai Lions la sua attività artistica e la disponibilità per una futura mostra a Cervia sui versi della Divina Commedia in tessere musive.