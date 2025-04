Nemmeno il tempo di aprire la stagione che al Circolo Velico Ravennate è già tempo di grandi eventi: a Marina di Ravenna si svolgerà infatti nel week end la Prima Selezione Optimist.

Evento di cartello riservato alla più competitiva tra le classi giovanili, la Prima Selezione Optimist ha chiamato a raccolta i centoquaranta migliori timonieri italiani che, tra venerdì e domenica, lotteranno per conquistare un posto nelle compagini che affronteranno Mondiale ed Europeo per conto della Federazione Italiana Vela.

“C’è un clima di fervente attesa in vista delle prime prove di questa importante manifestazione che il Circolo Velico Ravennate organizza in collaborazione con l’Associazione Italiana Classe Optimst e con la Federazione Italiana Vela: come sempre siamo pronti a dare il meglio su tutti i fronti, come sempre capita quando ci proponiamo di ospitare eventi del genere. La entry list è di livello assoluto: speriamo nel favore delle condizioni meteo per poter condurre regate competitive e completare un campionato ricco di prove ed emozioni” ha commentato il Direttore Sportivo del Circolo Velico Ravennate, Jacopo Pasini.

Parole riprese da Marcello Meringolo, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana Optimst e figura di spicco della vela giovanile mondiale: “Sono molto contento che questa selezione torni a Marina di Ravenna, dopo la bella edizione dei Campionati Italiani 2023 e la stessa selezione che si disputò nel 2017, l’anno in cui Marco Gradoni vinse il suo primo Mondiale. Ci aspettano cinque giornate molto intense, tra controlli di stazza e le regate che sicuramente saranno interessanti, avendo in acqua tutti i migliori timonieri azzurri. La seconda regata sarà ad Agropoli, dove avremo la definizione dei team. Sono sicuro che, come sempre, il Circolo Velico Ravennate farà un ottimo lavoro organizzativo. Non ci resta che iniziare”.

Le regate, coordinate dal Presidente del Comitato Carlo Tosi, inizieranno domani alle ore 12 e proseguiranno sino al pomeriggio di domenica, quando l’evento giungerà a conclusione con la premiazione.