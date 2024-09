A Traversara nessun disperso. I militari al lavoro per togliere la legna al ponte di Boncellino

Macerie, alberi, vegetazione e fango. A Traversara scorre ancora l’acqua del Lamone fra le case. Sono in corso in paese dalla mattina le verifiche da parte delle forze dell’ordine e dei tecnici. Il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, in conferenza stampa ha chiarito come una delle due persone, presunta dispersa, in realtà stava bene. Poco dopo la conferenza stampa tenuta in prefettura insieme agli organi regionali e alla presidente facente funzione Irene Priolo, il prefetto ha diramato un’ulteriore nota: anche il secondo presunto disperso è stato rintracciato. Al momento quindi non risultano persone mancanti all’appello e nemmeno denunce di persone scomparse.

I militari dell’8° reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” stanno proseguendo i lavori di rimozione del materiale accumulatosi ieri sotto il ponte ferroviario di Boncellino.

Il Servizio veterinario dell’AUSL Romagna sta invece attentamente monitorando a Bagnacavallo le condizioni di un allevamento di suini con più di 5000 capi lambito dalle acque esondate.