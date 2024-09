Kijimea K53 Advance è un integratore alimentare innovativo contenente 53 ceppi batterici altamente selezionati e oltre 20 miliardi di unità formanti colonie (UFC) per capsula. Questo prodotto è progettato per ripristinare l’equilibrio del microbiota intestinale e favorire il benessere digestivo.

È possibile acquistare Kijimea K53 Advance senza ricetta medica, anche sulle farmacie online come www.farmaciaigea.com. Il prezzo di listino per il formato da 28 capsule è € 26,90; invece, per il formato da 84 capsule è € 74,90.

A cosa serve Kijimea K53 Advance

Il microbiota è un insieme di miliardi di batteri che vive nel nostro intestino e svolge un ruolo fondamentale nella digestione, nella protezione contro infezioni, nella regolazione del sistema immunitario e nell’assorbimento di nutrienti essenziali.

Quando la flora intestinale è alterata da fattori come cattiva alimentazione, stress, farmaci o infezioni, l’intestino può perdere la sua capacità di funzionare correttamente. Questo può causare sintomi come gonfiore addominale, stitichezza, diarrea o una sensazione generale di disagio.

Kijimea K53 Advance, con i suoi 53 ceppi probiotici, agisce ripristinando l’equilibrio dei batteri “buoni” nell’intestino, contribuendo a ridurre i sintomi associati alla disbiosi e migliorando la salute generale dell’apparato digerente. Inoltre, è indicato per supportare la mucosa intestinale, grazie alla presenza di vitamine come la biotina e la niacina.

Come si usa Kijimea K53 Advance

L’assunzione di Kijimea K53 Advance è semplice e pratica, in quanto il prodotto è confezionato sotto forma di capsule. La dose raccomandata è di 1 capsula al giorno, preferibilmente assunta durante uno dei pasti principali con una sufficiente quantità di liquido. È fondamentale non masticare la capsula, ma ingerirla intera per garantire che i probiotici e gli altri ingredienti attivi raggiungano l’intestino senza essere compromessi dall’acidità dello stomaco.

Kijimea K53 Advance può essere utilizzato in modo sicuro e continuativo. Infatti, sebbene i primi miglioramenti possano essere percepiti già dopo qualche giorno di utilizzo, i benefici completi si manifestano solitamente dopo un uso prolungato, che può variare da 4 a 8 settimane, a seconda delle necessità individuali. Per ottenere risultati ottimali, è consigliabile proseguire l’assunzione del prodotto per almeno un mese, garantendo così il tempo necessario affinché il microbiota si riequilibri.

Il prodotto è particolarmente indicato per coloro che soffrono di problemi digestivi frequenti, ma può essere utilizzato anche come prevenzione per mantenere la flora intestinale in equilibrio, soprattutto in periodi di stress, cambiamenti alimentari o dopo trattamenti antibiotici, che possono compromettere la salute dell’intestino.

Per i bambini piccoli o le persone che hanno difficoltà a ingerire le capsule, è possibile aprirle e mescolare il contenuto con del liquido o con cibo, in modo da facilitare l’assunzione senza compromettere l’efficacia del prodotto.

Controindicazioni di Kijimea K53 Advance

Kijimea K53 Advance è formulato per essere Kijimea K53 Advance anche da persone con particolari sensibilità alimentari, poiché non contiene glutine, lattosio, fruttosio o additivi artificiali. Questo lo rende adatto anche a chi segue diete specifiche o ha intolleranze alimentari comuni. Tuttavia, il prodotto contiene proteine del latte, quindi non è indicato per chi ha un’allergia alle proteine del latte o una reattività alle proteine derivanti dai latticini.

Come con qualsiasi integratore alimentare, è sempre consigliabile consultare un medico prima di iniziare l’uso di Kijimea K53 Advance, soprattutto se si è in gravidanza, in fase di allattamento o se si stanno assumendo altri farmaci per condizioni di salute preesistenti. Anche se non sono stati riportati effetti collaterali gravi legati all’uso di questo integratore, è importante tenere conto di eventuali reazioni individuali, che possono includere lievi disturbi gastrointestinali durante le prime settimane di assunzione, dovuti all’adattamento del microbiota.

Inoltre, in caso di sintomi persistenti o peggioramenti durante l’uso del prodotto, è raccomandato interrompere l’assunzione e consultare un medico o un professionista della salute per ulteriori valutazioni.

Kijimea K53 Advance e Kijimea Colon Irritabile PRO

Kijimea K53 Advance e Kijimea Colon Irritabile PRO sono due integratori alimentari pensati per il benessere intestinale, ma con differenze sostanziali.

Kijimea K53 Advance è orientato verso il miglioramento generale della flora intestinale grazie alla sua combinazione di 53 ceppi batterici, supportando il microbiota in situazioni di disbiosi.

D’altra parte, Kijimea Colon Irritabile PRO è specificamente progettato per alleviare i sintomi della sindrome del colon irritabile (diarrea, dolore addominale, flatulenza) grazie all’azione del ceppo batterico HI-MIMBb75, che agisce come un “cerotto” sulla barriera intestinale danneggiata, facilitandone la rigenerazione.