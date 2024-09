“Stiamo proseguendo con i sopralluoghi per monitorare le situazioni critiche ed individuare le priorità in alcuni casi molto aggravate, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente per la piena messa in sicurezza del territorio – dichiara il presidente della Provincia Michele de Pascale -. Oggi ci siamo recati nei territori collinari della nostra provincia, con tappe a Casola Valsenio, Brisighella e la frazione di Marzeno, Riolo Terme e Isola, Cotignola e la frazione di San Severo, Lugo, dove ho avuto modo di incontrare i rispettivi sindaci e sindache. È nostro dovere rispondere all’appello degli amministratori della collina romagnola che con tanta passione e impegno si stanno battendo per difendere il territorio. Siamo di fronte al terzo evento di pioggia sovradimensionato nel corso di un anno e mezzo e i danni sono ingentissimi. Gli interventi che sono stati fatti in questo anno dai privati e dalle diverse istituzioni hanno tenuto, siamo stati in grado di ripristinare la viabilità in poco tempo ma ci sono ancora tante questioni aperte. In particolare un tema su cui porre particolare attenzione è quello delle frane, che davanti a questi eventi di pioggia hanno nuovamente creato pericolosi smottamenti. È molto importante che chi vive in montagna e in collina abbia il nostro pieno e massimo sostegno”.