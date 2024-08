Venerdì inaugura Argillà: oltre 200 i ceramisti a Faenza

Iniziati gli allestimenti per Argillà: oltre 200 ceramisti, più di 90 eventi, venerdì 30 agosto a Faenza inaugura il grande festival della ceramica che quest’anno raggiunge la sua ottava edizione in Italia, fra arte, artigianato e design. Strutture ricettive sold out, ancora alcune camere a disposizione nei comuni limitrofi. Cuore dell’evento sarà la mostra mercato per le vie del centro storico della città, aperta fino alle 22. Tutti i musei e i poli culturali di Faenza però organizzeranno eventi e mostre a partire già dalla giornata di mercoledì. Le esposizioni in alcuni casi proseguiranno anche oltre la giornata di chiusura del festival, in programma l’1 settembre.