Dopo 35 anni di servizio, 26 dei quali passati al Commissariato di Faenza, il Vice Dirigente Massimo Graziani lascia la Polizia di Stato.

Massimo Graziani è una vera istituzione e uno dei volti più noti della Polizia di Stato di Faenza. Classe 1964, Graziani, faentino dalla nascita, laureato in Scienze Politiche e in Scienze Giuridiche, ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato nel 1989 come allievo Agente di Polizia presso la Scuola di Trieste. Al termine del corso Graziani la prima assegnazione fu alla Questura di Ravenna in forza al Commissariato di Faenza. Dopo eaver vinto il concorso per Ispettore di Polizia, nel 1993, ha seguito il corso di perfezionamento a Nettuno, al termine del quale fu assegnato alla Questura di Rovigo. Due anni dopo ottenne il trasferimento alla Questura di Bologna in forze al Commissariato di Imola, con l’incarico di coordinatore delle Volanti – Ufficio Controllo del Territorio. Nel 1997, Graziani approdò al Commissariato di Lugo dove ha ricoperto l’incarico di coordinatore della Squadra Anticrimine. L’anno successivo, infine, venne assegnato al Commissariato di Faenza, allora in via Manzoni, prima all’Ufficio Amministrativo e poi nominato coordinatore della Squadra Anticrimine. Nel febbraio del 2017, dopo aver vinto un ulteriore concorso Massimo Graziani è stato nominato Vice Commissario, scalando la scala gerarchica fino al 2021 quando ha raggiunto il grado di Commissario Capo, ricoprendo l’incarico di Vice Dirigente del Commissariato di Faenza.

Massimo Graziani durante la sua lunga carriera ha dato un significativo contributo in molte operazioni di Polizia per le quali ha ricevuto il plauso da parte dei vertici della propria amministrazione con numerose onorificenze. Fra le operazioni più importanti alle quali Graziani ha preso parte da segnalare la tragica rapina, avvenuta a maggio del 2000, al negozio di tabacchi in via Oberdan, durante la quale perse la vita il titolare; le indagini si conclusero con l’arresto del responsabile dell’omicidio. Graziani nel corso degli anni ha inoltre coordinato delicate indagini che hanno permesso di disarticolare associazioni a delinquere finalizzate alle truffe in danni di persone e istituti bancari oltre a dirigere una delicata e complessa indagine conclusasi con l’arresto di una persona responsabile del reato di circonvenzione di incapace ai danni della moglie. Da segnalare anche l’attività di Polizia Giudiziaria che ha consentito di procedere al fermo di un soggetto resosi responsabile di numerose rapine ai danni di uffici postali e supermercati. Ultimamente ha fattivamente collaborato alle indagini legate al femminicidio di Ilenia Fabbri, conclusesi con l’arresto del mandante, il marito della donna, e l’esecutore materiale dell’omicidio. Da segnalare infine la preziosa attività del Commissario Graziani alle attività di soccorso nel corso dei tragici eventi legati alle alluvioni di maggio 2023, quando ha partecipato, assieme ai suoi colleghi del Commissariato manfredo, alle attività di coordinamento per mettere in sicurezza la popolazione.