Sono andati tutti esauriti i biglietti per gli incontri di sabato 21 e domenica 22 settembre di Talk, le giornate di incontri dal vivo organizzate dal Post a Faenza dal 19 al 22 settembre. E sono andati esauriti in pochi minuti anche i biglietti per i due spettacoli organizzati al Teatro Masini, venerdì e sabato sera.

Sarà comunque possibile partecipare agli eventi di giovedì 19 a Castel Bolognese e venerdì 20 settembre a Faventia Sales, in quanto l’ingresso sarà completamente gratuito e libero, senza necessità di prenotazione: chiunque potrà accedere agli spazi per partecipare agli incontri, fino ad esaurimento posti.

La serata di apertura di giovedì 19 settembre a Castel Bolognese, alla Biblioteca comunale Dal Pane, darà il via ufficiale agli eventi di quest’anno, con una rassegna di notizie dal mondo con Eugenio Cau, Luca Misculin e Laura Loguercio del Post, a partire dalle ore 21.00

Venerdì 20 settembre, a Faventia Sales, si inizierà alle ore 16:30 con la vincitrice del Premio Strega 2024 Donatella Di Pietrantonio in conversazione con Marino Sinibaldi.

A seguire, ci saranno incontri con Vera Gheno e Daniela Collu, per parlare di parole e linguaggio, con il vicedirettore del Post Francesco Costa e Irene Soave (giornalista del Corriere della Sera), per parlare di lavoro e con l’attore Stefano Fresi (in questi giorni in televisione con la serie Rai “Kostas”), Giorgio J. Squarcia e Valerio Clari del Post per parlare di Ayrton Senna a trent’anni dalla sua morte.