“Ho sentito poco fa il Sindaco di Ravenna e Presidente UPI, Michele De Pascale, per esprimere la mia piena solidarietà di fronte alla nuova alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. In queste ore difficili, il mio pensiero va a tutte le famiglie e alle comunità coinvolte”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con delega alla finanza degli enti locali, Sandra Savino.

“Un ringraziamento sincero alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine e ai volontari, il cui impegno nei soccorsi è fondamentale in momenti come questi. Sono figlia del terremoto del Friuli Venezia Giulia – aggiunge Savino – so quanto sia essenziale, soprattutto in questa fase, abbandonare ogni clima di scontro per collaborare, unendo le forze e remando tutti nella stessa direzione. Per quanto mi compete, ho assicurato al Sindaco la piena collaborazione del Governo. Collaborazione che, già in questa fase, è tangibile”.