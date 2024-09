Lions Club International Multidistretto 108 Italy ha avviato una nuova raccolta fondi per sostenere le comunità dell’Emilia-Romagna e delle Marche, duramente colpite da una nuova ondata di inondazioni. In meno di 48 ore, oltre 350 millimetri di pioggia hanno travolto argini, inondando abitazioni, strade e campi agricoli, forzando l’evacuazione di interi paesi. Questa tragedia colpisce ancora una volta una regione già segnata dall’alluvione del maggio 2023, trasformando l’emergenza non solo in un dramma economico, ma anche sociale e in una ferita umana profonda e difficile da rimarginare.

Il dolore e la paura di assistere alla distruzione della propria casa e delle proprie terre sono inimmaginabili, come l’impotenza davanti alla forza devastante della natura lascia un senso di vulnerabilità e smarrimento. Queste persone, che stavano ancora cercando di ricostruire le loro vite dopo il disastro dell’anno scorso, si trovano ora di nuovo di fronte a una catastrofe che rischia di minacciare anche la speranza. Da qui la decisione dei Lions Italiani di realizzare non solo un aiuto concreto ma anche di lanciare un messaggio di solidarietà e reale condivisione, che si traduca in un’azione immediata, non solo economica.

Lo sforzo dei Lions si concentrerà su aiuti diretti e immediati: soccorsi alle famiglie evacuate, distribuzione di beni di prima necessità, assistenza alla ricostruzione, ma anche supporto psicologico. La raccolta fondi sarà vitale per sostenere interventi a lungo termine, come la riqualificazione delle aree devastate e la prevenzione di future emergenze. L’organizzazione, che conta oltre 38.500 soci in Italia e opera in più di 200 Paesi nel mondo, è da sempre attiva in risposta alle catastrofi naturali, grazie al sostegno della Fondazione Internazionale Lions (LCIF).

Come donare. Attraverso bonifico al seguente IBAN: IT51C0623003201000064384216. Il bonifico deve essere intestato a: Lions Club International Multidistretto 108 Italy. Causale: Alluvione Emilia-Romagna – nome e cognome del donatore o del Lions Club di riferimento.

Leonardo Potenza, Presidente del Consiglio dei Governatori, dichiara: “Stiamo ricevendo testimonianze dirette dai nostri associati e di tanti cittadini che stanno vivendo ore di paura e devastazione. È una tragedia inimmaginabile, che colpisce ancora una volta comunità già segnate profondamente dall’alluvione dell’anno scorso, che avevano perso tutto, anche la speranza. Molti non avevano nemmeno finito di ricostruire e ora si trovano di fronte a una nuova catastrofe. Come Lions, il sentimento di empatia è forte, sentiamo il dovere di essere presenti: la raccolta fondi e il supporto dei nostri volontari saranno fondamentali per portare un aiuto concreto e continuo. L’appello è alla solidarietà di tutti, perché il bisogno è enorme e non possiamo farcela da soli.”