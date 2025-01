Servizio civile: tanti progetti in programma nei comuni della Romagna Faentina

Ultime settimane per iscriversi al Servizio Civile Universale. Le iscrizioni al servizio nazionale chiuderanno il 18 febbraio. Si tratta di una possibilità offerta ai ragazzi dai 18 ai 28 anni. 12 mesi di servizio civile, 25 ore alla settimana, o comunque 1.145 ore nel corso dell’anno, a fronte di un assegno mensile di 507 euro. Tanti i progetti presenti sul territorio: si potrà lavorare nei musei e nelle biblioteche comunali dell’Unione della Romagna Faentina o per la promozione dei valori europei; la Caritas ha predisposto servizi a sostegno dei giovani, delle persone in difficoltà o degli stranieri; con l’Avis si potrà lavorare nella sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma; con Arci e Papa Giovanni XXIII a fianco di persone con disabilità. La Papa Giovanni offre anche numerosi posti all’estero grazie al servizio civile internazionale. Tutti i progetti disponibili sul territorio saranno presentati il 14 febbraio al Centro per le Famiglie, ai Salesiani, a partire dalle 16.30. Qualche giorno prima, il 6 febbraio, alle 17, un analogo appuntamento alla Biblioteca Manfrediana sarà dedicato unicamente ai percorsi curati dalle amministrazioni dell’Unione della Romagna Faentina.