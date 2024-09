Il Movimento 5 Stelle comunica che venerdì 20 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 22:00, si terrà la votazione, sul rispettivo portale, per approvare la lista dei candidati per la provincia di Ravenna, in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre.

Lista dei candidati per la provincia di Ravenna:

• Igor Gallonetto – Assessore comune di Ravenna, Ravenna

• Anastasia Ruggeri – Gastronoma, Ravenna

• Massimo Bosi – Coordinatore provinciale e assessore comune di Faenza, Faenza

• Antonella Ravagli – Insegnante, Faenza

Commento dei coordinatori regionali:

“I candidati della provincia di Ravenna sono pronti a rappresentare al meglio il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali. La votazione del 20 settembre è il momento in cui confermiamo i nostri candidati e ci prepariamo per una competizione elettorale che vedrà protagoniste le istanze dei cittadini.”