Lugo: l’area di via Fossa colpita duramente di nuovo dagli allagamenti

È la zona di via Fossa l’area di Lugo più duramente colpita dalla nuova alluvione. I piani terra delle abitazioni sono di nuovo stati raggiunti dall’acqua, così come la libreria Alfabeta, uno dei simboli di Lugo nell’alluvione dello scorso anno. A pochi passi il sottopasso di via Felisio è stato interamente sommerso dall’acqua, così come il punto di partenza delle corriere.

Sono in corso adesso le attività di svuotamento di strade e case alluvionate.

Fortunatamente dalla rottura arginale del Senio non fuoriesce più acqua, essendo ormai esaurita l’ondata di piena.

Proprio in previsione dell’arrivo delle acque del Senio si è proceduto nella notte fino alle ore 6 di questa mattina ad evacuare prudenzialmente i 184 pazienti dell’Ospedale “Umberto I” di Lugo, i quali sono stati poi ricoverati nelle varie strutture ospedaliere dell’AUSL Romagna.

Riaperto alla circolazione lo svincolo autostradale di Lugo/Cotignola.