A seguito degli eventi alluvionali che stanno colpendo il nostro territorio l’Ausl Romagna ha attivato, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, un servizio di supporto psicologico per le persone coinvolte dall’emergenza.

Gli psicologi garantiranno la loro presenza nei diversi centri di accoglienza allestiti dai comuni nei vari ambiti territoriali.

Inoltre è operativo, per i cittadini colpiti dall’alluvione, il seguente numero telefonico per la Romagna:

334 6265083, attivo tutti i giorni dalle ore 11 alle 15, a cui risponderanno professionisti psicologi esperti nell’affrontare le situazioni di emergenza.

Il servizio è completamente gratuito.