“Non appena giungerà al Governo la richiesta di dichiarazione dello stato d’emergenza da parte della Regione Emilia Romagna, sarà convocato un Consiglio dei ministri che provvederà a stanziare 20 milioni di euro per far fronte alle prime necessità e per il ripristino dei servizi essenziali, e che ulteriori stanziamenti saranno resi disponibili all’esito delle ricognizioni successive all’emergenza”.

Lo ha assicurato la premier Giorgia Meloni, presiedendo una riunione in videocollegamento con l’Emilia Romagna sull’emergenza causata dal maltempo che ha colpito la regione, come riferisce una nota di Palazzo Chigi. Nel frattempo la regione ha firmato la richiesta per lo stato di emergenza, che sarà discusso nel Consiglio dei Ministri in programma sabato 21 settembre alle 11.