Dante Pasticceria, la realtà di via Port’Aurea, ha vinto la sfida nel talent show “Cake Star” per decretare la migliore pasticceria di Ravenna. Al programma condotto da Damiano Carrara e da Katia Follesa hanno partecipato anche la Pasticceria Veneziana e la Pasticceria Ferrari. Dopo una sfida impegnativa, durata alcuni giorni, riassunta nella puntata andata in onda venerdì sera su Real Time, Stefano Parodi e i propri dipendenti hanno potuto alzare il trofeo messo in palio dal programma televisivo. A contribuire notevolmente al successo sono stati i cabaret di paste, l’esposizione al bancone e l’offerta di dolci per i clienti. Durante la puntata non sono mancate schermaglie e “colpi bassi” fra i contendenti.

Il montepremi vinto potrà essere ora essere utilizzato per investimenti nel locale.