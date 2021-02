A Bagnacavallo sono in programma, in via Cavour, lavori di miglioria del sistema fognario da parte di Hera per garantire un corretto flusso delle acque ed evitare fenomeni di allagamento.

Per questo, da martedì 23 febbraio via Cavour resterà chiusa al traffico ad eccezione dei residenti, per permettere il transito dei quali verrà invertito il senso di marcia in via Redino Inferiore e introdotto il doppio senso di marcia in via della Repubblica.

I lavori si concluderanno, salvo imprevisti, nella giornata di venerdì 26 febbraio.

Info:

0545 280874 (Ufficio Lavori Pubblici del Comune)

presidiobagnacavallo@unione.labassaromagna.it

per urgenze: 800 072525 (numero verde della Polizia locale)