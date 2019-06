I volontari ‘Anonymous for the Voiceless’ in piazza a Ravenna

Il Cubo della Verità, manifestazione statica e pacifica simile ad una performance artistica, organizzata da ‘Anonymous for the Voiceless’, si svolge ogni giorno in piazze diverse in tutto il mondo con l’intento di innescare curiosità e interesse nel pubblico.

Maschere, cartelli, materiale cartaceo e filmati sono strumenti volti a sensibilizzare le persone in merito a tematiche animaliste e inerenti gli allevamenti intensivi.

A Ravenna i volontari dell’organizzazione mondiale hanno protestato in piazza del popolo nel pomeriggio di sabato 1° giugno.