Ieri abbiamo pubblicata un’istanza, che abbiamo indirizzato al presidente del Consiglio territoriale di Ravenna Sud, che riguarda l’area verde comunale destinata allo sgambamento cani posta in viale Galilei, all’angolo con via Schiapparelli, nei pressi della piscina Gianni Gambi. Lamentavamo che giace da molto tempo nell’incuria e nel degrado, nonostante le ripetute sollecitazioni dei cittadini ed un’altra mia, fatta via internet tre settimane prima attraverso il sistema Rilfedeur suggerito dal Comune. L’area era invasa dalle spighette cosiddette forasacchi e da altre erbacce, cresciute anche fino ad un metro, che l’avevano resa impraticabile ai migliori amici di molte famiglie del territorio. Avevamo dunque chiesto che quest’area fosse “ opportunamente sfalciata al più presto” . Siamo stati immediatamente convincenti, perché già oggi il parco si presenta totalmente ripulito.

Adesso ripetiamo come la regola sia che lo sfalcio dell’erba venga fatto “ con la dovuta regolarità e tempestività , così come richiesto dal contratto di servizio per la manutenzione del verde pubblico, affidata alla società Azimut, che costa al Comune di Ravenna oltre due milioni di euro l’anno”. Ripetiamo anche, stavolta al Comune, sempre a proposito di questo parco, che occorre ripararne la recinzione, “sforata” da più parti, e il cancello, la cui chiusura non funziona, come pure che serve installarvi qualche panchina, magari usata o dismessa da altrove, dato che quelle di legno attuali sono in condizioni pietose.

Gianluca Benzoni – capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio di Ravenna Sud