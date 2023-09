Terminata la fase emergenziale con la messa in campo di volontari, la fornitura di beni di prima necessità e di deumidificatori alle popolazioni colpite dall’alluvione, inizia la messa a terra degli interventi del Rotary International in favore del terzo settore duramente colpito dai tragici eventi di maggio scorso. Primo progetto a concretizzarsi quello a Faenza in favore di Dress Again, un prezioso progetto di economia sociale promosso dall’associazione Farsi Prossimo ODV. Dress Again è un’iniziativa dedicata al sostegno e all’inclusione di ragazze e donne vittime di violenza o in situazioni di fragilità psico-sociale attraverso un innovativo percorso di tirocinio inclusivo presso la sartoria sociale e il negozio “second-hand”. Qui, vengono recuperati abiti e materiali usati, creati capi unici su misura e forniti servizi di riparazione, tutto questo amalgamando colori e tradizioni culturali provenienti da vari Paesi.

Purtroppo, il progetto Dress Again, la cui allora direttrice aveva ricevuto il prestigioso Premio Donna dal Rotary Club di Faenza nel 2022, è stato duramente colpito dall’alluvione; le devastanti inondazioni hanno coperto gran parte dei materiali e reso inutilizzabili gli strumenti del laboratorio, impedendo di continuare non solo le attività sartoriali, ma anche quelle di inclusione sociale.

In questo momento critico, la Fondazione Rotary International ha offerto il suo sostegno decisivo attraverso il Fondo Risposte ai Disastri. Questa generosa donazione è stata gestita attraverso il Distretto Rotary 2072, il quale ha coordinato gli sforzi per garantire che Dress Again ricevesse il supporto necessario. Il Rotary Club Faenza, fedele ai principi rotariani, funge da solido punto di appoggio per questa iniziativa di solidarietà. Con il contributo ricevuto Dress Again ha acquistato nuove attrezzature per la sartoria, tra cui macchine da cucire, ferri da stiro e altri strumenti essenziali per l’attività sartoriale. Questo sostegno concreto contribuirà non solo al recupero delle attività, ma anche al rafforzamento delle donne in stato di fragilità e alla promozione della riapertura della sartoria.

Un segnale di speranza e di ripartenza per l’intera comunità di Faenza. Alla cerimonia di consegna dei fondi, hanno presenziato l’assistente del Governatore Riccardo Vicentini, socio del Rotary Club Faenza, in rappresentanza della Governatrice Fiorella Sgallari e il Presidente del Rotary Club Faenza, Giuseppe Gaiba, oltre al direttore di Dress Again Francesco Morelli.