MOTO GP

Il GP di Stiria ha visto Lorenzo Savadori coinvolto in un incidente spettacolare. Nel corso del terzo giro Lorenzo ha investito la moto, ferma in mezzo alla pista, di Dani Pedrosa, scivolato un attimo prima senza conseguenze fisiche. Nell’impatto si è sviluppato un incendio che ha avvolto le due moto e costretto la Direzione Gara a sospendere il gran premio.

Lorenzo se l’è cavata con una frattura del malleolo, sarà operato domani con l’obiettivo di rientrare per la gara di Silverstone a fine mese.

Nella seconda partenza Aleix, scattato piuttosto bene dopo le belle qualifiche nelle quali aveva conquistato la terza fila, ha subito un contatto con Marc Marquez che gli ha fatto perdere molte posizioni. Una situazione verificatasi, con modalità quasi identiche, anche nella prima partenza. Aleix ha ripreso a girare con tempi piuttosto buoni ma la sua rimonta si è fermata insieme alla sua moto, ora sotto esame

MOTO2

Non è stata una domenica da ricordare per il Federal Oil Gresini Moto2 team che nel GP di Stiria raccoglie appena tre punti grazie alla 13ª posizione di Fabio Di Giannantonio, mentre Nicolò Bulega non va oltre la 22ª piazza.

Un fine settimana difficile per gli alfieri biancorossi, peggiorato oggi da condizioni meteo complicate. La pioggia caduta durante il warm-up e le temperature decisamente più basse rispetto a ieri hanno cambiato parecchio le sensazioni in sella alle Kalex numero 21 e 11.

Ci sarà qualche giorno per resettare i meccanismi e riprovarci a partire da venerdì sempre sul Red Bull Ring.

MOTO3

Il primo fine settimana austriaco del Team Indonesian Racing Gresini Moto3 finisce a mani vuote per Jeremy Alcoba e Gabriel Rodrigo che non vanno oltre la 18ª e 20ª posizione. Due risultati negativi che arrivano in modi molto diversi.

Jeremy Alcoba parte benissimo e alla prima curva è addirittura tra i primi 8, ma bastano pochi chilometri per capire che il feeling con la moto in queste condizioni non è dei migliori. Lo spagnolo non ha fiducia sul posteriore e non riesce così a concretizzare il lavoro di questo fine settimana che lo aveva visto anche in top4.

Tutt’altra storia per Gabriel Rodrigo che prova, senza fortuna, il colpaccio. L’argentino decide dopo il warm-up di montare le slick e provare la sorpresa. Come lui altri 4-5 piloti, ma l’assenza di vento non permette alla pista di asciugarsi in tempo.