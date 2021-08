Ultimo appuntamento in bici di sera con FIAB Ravenna. Dopo la degustazione del Burson in giugno alla cantina Longanesi di Boncellino e l’aperitivo in spiaggia di due settimane fa a Punta Marina, mercoledì 11 agosto si chiude con l’appuntamento più goloso, il tradizionale Bombobici, per gustare insieme gli irresistibili bomboloni a Marina di Ravenna.

Si parte al crepuscolo, si pedala verso Punta Marina e si prosegue poi verso Marina di Ravenna. Qui ci sarà la piacevole sosta bomboloni nella piazzetta di Marinara e al termine si ripartirà verso Ravenna, sempre lungo la ciclabile

Per partecipare basta presentarsi all’orario di partenza, alle 20:30, al monumento del Ciclista del Pala de Andrè, con bici in ordine dotata di luci e con giubbino catarifrangente in quanto si tratta di una uscita serale.

Dopodiché FIAB Ravenna andrà in vacanza per una settimana e quindi sabato 14 agosto non ci sarà l’uscita del week end. “Torneremo a pedalare insieme già dal fine settimana successivo con le nostre escursioni a tema e a ritrovarci a settembre con un programma ricchissimo di proposte”.