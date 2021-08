Il Mulino Scodellino di Castel Bolognese ha ricevuto una visita a sorpresa. Laura Pausini, insieme alla famiglia, ha infatti visitato l’antico mulino riportato a nuova vita dall’omonima associazione. Erano presenti durante la visita anche il sindaco Luca della Godenza e l’assessore Luca Selvatici. A fare gli onori di casa, la presidente dell’associazione Rosanna Pasi.

Laura Pausini in queste settimane è tornata a “casa” per girare un film ispirato alla propria vita prodotto da Endemol per conto di Amazon e ha approfittato dei momenti liberi per riscoprire insieme al compagno e alla figlia le tradizioni del territorio. A luglio, infatti, è stata notata durante il Mercatino dei Ragazzi in Piazza del Popolo a Faenza, ad aiutare la figlia, impegnata come gli altri bambini a vendere i propri giochi.