Si chiude nel migliore dei modi la prima fase della Fenix, con il colpo in casa della Fatro Ozzano (3-0), recupero della seconda giornata di ritorno, formazione ancora in corsa per i play off. Le faentine incontreranno nel primo turno dei play off (12/13 e 15/16 maggio) la Pallavolo San Girogio Piacenza, arrivata quarta nel girone G1. Nelle prossime settimane, quando saranno giocati tutti i recuperi, sarà reso noto il calendario.

Come da pronostico, ad Ozzano il match è molto combattuto e a fare la differenza è la maggiore freddezza della Fenix nelle ultime battute di tutti e tre i set, vinti di poche lunghezze.

“Sono contento dell’atteggiamento delle giocatrici – sottolinea coach Maurizio Serattini -, perché nonostante fossimo già primi matematicamente, hanno interpretato molto bene la gara, dando il massimo su ogni pallone. Probabilmente la sconfitta dell’andata (unico ko in tutto il campionato ndr) ha fatto aumentare le motivazioni, ma credo sia stata una gara importante in vista dei play off dove non potremo avere cali di tensioni. Il primo posto ci riempie d’orgoglio, ma ora arriva la parte più difficile.

Purtroppo in un simile momento di forma siamo costretti a fermarci in attesa di mercoledì 12 o di giovedì 13 e useremo queste settimane per presentarci al meglio alla fase decisiva della stagione: prima ci sarà una settimana di scarico e poi giocheremo delle amichevoli per non perdere il ritmo partita”.

Classifica: Fenix 24; Ravenna* 17; Persiceto* 13; Fatro Ozzano*** 6; VTB Bologna** 4; Rubierese*** 3. * recuperi

Fatro Ozzano – Fenix Faenza 0-3 (23-25; 22-25; 20-25)

OZZANO: Taiani 2, Lusafi 1, Lombardi 9, Mazza 5, Chinni 3, Colle 1, Vece 10, Gambini 7, Carlesso 2, Collura (L2), Geminiani (L1), Sgarzi, Stefanelli, Venezia. Al..: Casadio

FAENZA: Casini 14, Tomat 8, Melandri ne, Alberti 10, Gorini ne, Taglioli ne, Guardigli 8, Emiliani 1, Grillini 7, Martelli (L2), Galetti (L1), Baravelli 6, Maines ne. All.: Serattini

Arbitri: Longo e Brasolin

Note. Battute vincenti: OZ: 5; FA: 5; Errori in battuta: OZ: 6, FA: 8; Muri vincenti: OZ: 4, FA: 8