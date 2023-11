Domenica 3 dicembre alle ore 15.00 presso la Sala Martini del MAR Museo d’Arte della città di Ravenna (via di Roma 13, Ravenna) in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità verrà presentato il progetto elaborato dal museo nell’ambito del PNRR per un patrimonio culturale accessibile e, a seguire, visita guidata in Lingua dei Segni italiana alla mostra BurriRavennaOro e alla collezione di Mosaici Contemporanei: Il pomeriggio è organizzato in collaborazione con ENS Regione Emilia – Romagna e in particolare con la Sezione Provinciale ENS Ravenna.