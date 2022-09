Inaugurata Argillà: 250 ceramisti da tutto il mondo per il grande evento internazionale

Taglio del nastro per l’edizione 2022 di Argillà. I migliori ceramisti del mondo si ritrovano nel fine settimana dal 2 al 4 settembre a Faenza per la grande mostra mercato internazionale. Oltre agli stand lungo le strade del centro storico della città manfreda, in programma tante mostre, perfomance, workshop, laboratori, per grandi e per bambini, visite guidate e tutti i musei della città aperti. Il paese ospite dell’edizione della ripartenza è l’Irlanda, presente con una ventina di artisti da tutta l’isola.