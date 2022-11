In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il ‘Coordinamento donne’ della FNP, la Federazione nazionale pensionati Romagna della sigla sindacale CISL, organizza il convegno aperto al pubblico dal titolo ‘La violenza contro le donne è malattia? Si previene? Si cura?’.

L’appuntamento è in programma venerdì 25 novembre, alle 9.30, nella sede della Cisl di Faenza in via della Costituzione 62.

Nel corso della mattinata verranno portate alcune esperienze sul tema della violenza di genere. A seguire si entrerà nel vivo del convegno che vedrà come relatrici Maria Antonietta Aloisi, Segretaria generale FNP-Romagna; Milena Barzaglia, Assessora alle Politiche e cultura di genere del Comune di Faenza, Manuela Rontini, Consigliera Regionale Emilia-Romagna e l’Avvocatessa Veronica Valeriani.