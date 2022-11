Sarà un mese di dicembre con tante iniziative quello della Ludoteca di Faenza organizzate con le associazioni del territorio per arricchire i pomeriggi di bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni.

Quattro lunedì nel mondo di Pinocchio per i bambini tra i 7 e i 10 anni

Si parte la prossima settimana con il progetto ‘Pinocchio: teatro e falegnameria’, percorso in collaborazione con le associazioni ‘Fatti d’Arte’ e ‘La Falegnama’ che si sviluppa in quattro laboratori gratuiti che intrecciano la storia di Pinocchio e la falegnameria. Durante il primo appuntamento, lunedì 28 novembre, dal titolo ‘Pinocchio e il mare’, si lavorerà con il corpo per creare una tempesta fatta di suoni, movimenti ed emozioni; i bimbi verranno guidati nella creazione di segnalibri a tema e alla realizzazione di una balena fatta con materiali di recupero. Il secondo appuntamento, lunedì 5 dicembre, dal titolo ‘Pinocchio e le bugie’, sarà dedicato agli amici di Pinocchio e a che cosa gli accade quando decide di non dire la verità; nel laboratorio di falegnameria verranno costruite una casa per gli uccellini e una bacchetta magica. Il terzo appuntamento, lunedì 12 dicembre, riguarderà l’affascinante ‘Paese dei balocchi’ e alle sue tentazioni. I bambini verranno aiutati a realizzare maschere e manifesti di questo magico paese. Ultimo appuntamento, lunedì 19 dicembre, è dedicato al personaggio di Mangiafuoco, quindi al mondo del teatro e dei burattini e i partecipanti potranno costruire il ‘Gran teatro dei burattini’.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 16.30 alle 18.30 e per partecipare è necessaria la prenotazione al numero telefonico 0546.28604 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica ludoteca@romagnafaentina.it.

Proseguono poi le proposte pensate anche per i bimbi più piccoli, quelli nella fascia di età 1-6 anni, in programma i martedì pomeriggio e i mercoledì mattina, con il calendario in corso e quello che sarà pubblicato a dicembre. Le attività della Ludoteca non si fermano qui. Per rimanere aggiornati sulle iniziative si possono visitare i siti internet del Comune di Faenza, quello dell’Unione della Romagna Faentina e le pagine social della Ludoteca (Fb: Ludotecacomunale di Faenza, Instagram: Ludotecafaenza). La Ludoteca comunale si trova in via Cantoni 48 a Faenza.