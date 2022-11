Continua con un pari la serie positiva dell’Under 19 (Juniores) di Nicola Cavina che viene fermata sul 2-2 dalla Libertas Castel San Pietro che recupera l’iniziale 0-2 firmato dai biancoazzurri Morganti e Ceroni.

Sabato 26 novembre (ore 15) il Faenza tornerà al “Bruno Neri” per affrontare la Pianta Forlì.

La Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini pareggia 2-2 a Castel Maggiore con il Progresso grazie ai gol di Savioli e Zauli. Prossimo match domenica 27 novembre al “Bruno Neri” con il Sasso Marconi.

Riparte subito l’Under 16 (Allievi 2007) di Matteo Negrini che si impone 3-0 a Ravenna sull’Endas Monti, con i gol di Fantinelli, Cavessi e Francesconi.

Il 27 novembre partita al campo “San Rocco” con il Persiceto.

La Under 15 (Giovanissimi 2008) di Alessandro Fabbri viene superata 0-1 dal Pianta Forlì. Domenica 27 novembre trasferta sul campo del Bakia Cesenatico.

Imprevisto stop per l’Under 14 di Francesco Di Nunzio che, priva di molti giocatori, viene battuta 1-3 in casa dal Real Fusignano. Gol biancoazzurro di Bassetti. Prossimo match il 27 novembre al campo a Dozza.

Gli Esordienti 2010 di Navarro vincono con i pari età dello Sparta Castel Bolognese. Prossimo match il 26 novembre sul campo della Juvenilia Chicco Ravaglia Imola

Bel successo degli Esordienti 2011 di Ciottoli che si impongono 3-0 nel derby in centro città nell’ex oratorio Salesiani con il Faventia.

Pulcini: i 2013 di Edo Drymishi pareggiano 5-5 in amichevole con il Progresso