La notte del 24 gennaio 1944, 80 anni fa, dalla stazione di Ravenna transitarono 31 persone di religione ebraica, rastrellate in Romagna dalla barbarie nazi-fascista, spinte in catene sui treni e inviate a morire al campo di sterminio di Auschwitz, il luogo più orribile della storia dell’umanità. L’orrore dell’Olocausto è avvenuto anche qui, nella nostra città, non dimentichiamolo.