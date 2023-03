La Federazione Italiana Sbandieratori ha rifiutato il tesseramento del “Gruppo Alfieri e Bandieranti del Niballo – Palio di Faenza”. Dopo alcune settimane dal gran rifiuto della FISB all’organizzazione dei Campionati Italiani Tenzone Aurea a Faenza arriva ora quella che oggi la Lega chiama “l’ennesima beffa”.

“La città rimane esclusa, nonostante sia campione d’Italia, anche dall’iscrizione alla Federazione. Faenza risulta priva di requisiti, si legge nel documento ufficiale. Fa sorridere che la città campione d’Italia sia priva di requisiti e tale giustificazione della FISB meriterebbe un’interrogazione parlamentare, ma la richiesta della Lega è molto più semplice: quali responsabilità hanno l’amministrazione comunale e gli uffici del settore cultura per tale conflitto creatosi con la Federazione degli sbandieratori?”

“Chiediamo che l’amministrazione comunale si impegni in tutti i modi per garantire l’iscrizione di Faenza alla Federazione – sottolinea Roberta Conti, segretaria della LEGA – per sostenere i rioni e gli atleti che ogni anno si impegnano in questa attività – conclude Roberta Conti – i giovani e lo sport devono essere sempre fra le priorità del mandato di ogni amministrazione.”