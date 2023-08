Grave incidente nel pomeriggio di venerdì a Bagnara di Romagna, dove, intorno alle 15.45, all’incrocio fra via Cappelle e via Lunga, si sono scontrati una Oper e una moto 125. La moto, con due ragazzini minorenni in sella, proveniva da via Cappelle, l’auto invece stava transitando su via Lunga in direzione Villa San Martino. Lo schianto ha sbalzato i due giovani di sella, facendoli cadere pesantemente a terra. Per entrambi è stato necessario attivare l’elimedica. In supporto quindi dell’elicottero decollato da Ravenna, è arrivato un analogo mezzo da Bologna, mentre via terra il luogo dell’incidente è stato raggiunto dai mezzi sempre del 118. Entrambi sono arrivati al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità.

Compito della Polizia Locale della Bassa Romagna ricostruire le dinamiche dell’incidente.